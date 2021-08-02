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МИД Великобритании вызвал посла Ирана из-за атаки на танкер Mercer Street
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МИД Великобритании вызвал посла Ирана из-за атаки на танкер Mercer Street

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Посла Ирана Мохсена Бахарванда вызывали в МИД Великобритании в связи с атакой на нефтяной танкер Mercer Street. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.

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«Посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд был вызван сегодня в Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития министром Ближнего Востока Джеймсом Клеверли в ответ на незаконное нападение, совершенное на MV Mercer Street 29 июля», — приводятся слова представителя МИД Соединенного Королевства.

Отмечается, что в результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

В ведомстве призвали Иран немедленно прекратить действия, которые ставят под угрозу мир и безопасность. Представитель британского МИДа подчеркнул, что судам должно быть разрешено свободное плавание в соответствии с международным правом.

В ночь с 29 на 30 июля танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру.

Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания-оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

Согласно данным Zodiac Maritime, в результате нападения погибли двое членов экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. Оператор пока не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали устанавливаются.

30 июля агентство Reuters со ссылкой на источники в разведывательных кругах сообщило о том, что американские и европейские спецслужбы подозревают Иран в нападении на нефтяной танкер. Источник агентства в Пентагоне указал, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника также сообщает, что нападение могло быть осуществлено с помощью беспилотника со взрывчаткой. Кроме того, другой беспилотник того же типа за несколько часов до этого якобы упал в воду в нескольких десятках метров от танкера. Такой способ нападения и еще несколько признаков, по мнению собеседника издания, указывают на причастность Ирана к произошедшему.

На следующий день американский государственный секретарь Энтони Блинкен в рамках расследования атаки на нефтяной танкер договорился о сотрудничестве с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.

1 августа Блинкен выразил уверенность в причастности Ирана к атаке на нефтяной танкер. В сообщении, распространенном пресс-служба Государственного департамента США, отмечается, что оправдания смертельной атаке на судно нет, а соответствующие военные действия несут в себе угрозу свободе судоходства, торговле и специалистам, которые работают на кораблях.

Иран пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.

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