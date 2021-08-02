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США пообещали коллективный ответ Ирану из-за нападения на танкер Mercer Street
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США пообещали коллективный ответ Ирану из-за нападения на танкер Mercer Street

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США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер Mercer Street. Об этом сообщил в понедельник, 2 августа, американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы находимся в очень тесном контакте с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами. Будет коллективный ответ», — цитирует Блинкена Daily Mail.

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Речь идет об инциденте, который произошел в ночь с 29 на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания — оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинил Иран в причастности к нападению. Глава британского МИДа Доминик Рааб отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер.

30 июля стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

Блинкен 1 августа выразил уверенность в причастности Ирана к атаке на танкер. В сообщении, распространенном пресс-службой Государственного департамента США, отмечается, что оправдания смертельной атаке на судно нет, а соответствующие военные действия несут в себе угрозу свободе судоходства, торговле и специалистам, которые работают на кораблях.

2 августа агентство Tasnim сообщило, что советника посла Великобритании в Тегеране вызвали в МИД Ирана после озвученных Раабом обвинений о причастности иранской стороны к атаке на танкер. Иран обвинения категорически отвергает.

В то же день директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.

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