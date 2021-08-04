Сбившая детей в Москве студентка расплакалась и признала вину в суде

Сбившая троих детей на улице Авиаторов в Москве 18-летняя Валерия Башкирова заявила в суде, что признает вину и готова возместить ущерб потерпевшим по делу, передает 4 августа корреспондент «Известий» из зала заседания.

По словам судьи, подсудимая признала вину еще во время предыдущего заседания. Периодически во время слушания девушка плакала.

Процесс проходит без участия стороны потерпевших по их просьбе.

Адвокат Башкировой настаивал на необоснованности наказания в виде ареста. Он указывал, что девушка всегда находится на связи со следствием и не собирается предпринимать попыток скрыться.

Авария произошла 16 июля, 18-летняя студентка за рулем автомобиля Mazda на пешеходном переходе не уступила дорогу трем детям и сбила их. Днем позже мальчик скончался в больнице от полученных травм. В тот же день стало известно о смерти второго пострадавшего — четырехлетнего ребенка. Девятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии.

19 июля отец обвиняемой Эдуард Башкиров причинами аварии назвал малый опыт вождения у дочери и наличие на дороге грузового автомобиля. По его словам, стороны не общаются, контакт осуществляется через адвокатов.

Изначально в отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Суд отправил фигурантку под домашний арест. 19 июля прокуратура Москвы потребовала переквалифицировать действия обвиняемой и изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. 22 июля Башкирова обжаловала свой арест.

Девушка пробудет в следственном изоляторе № 6 до 16 сентября. Ей грозит до семи лет лишения свободы.