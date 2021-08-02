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Турецкий Ичмилер окутало дымом от лесных пожаров

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Город Ичмилер, расположенный в Турции, окутало дымом от лесных пожаров, с которыми продолжают бороться экстренные службы. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что огонь распространился по расположенной неподалеку горе. Многие жители города ходят в масках, чтобы укрыться от дыма.

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В Ичмилере осуществляется эвакуация туристов и местного населения.

Накануне, 1 августа, признанная в республике террористической группировка «Дети огня» взяла на себя ответственность за поджоги на юге Турции.

31 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил тем же днем.

Также в тот же день глава минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал, что число людей, пострадавших от лесных пожаров в Турции, увеличилось до 410.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Тогда же Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

30 июля пожарным в Турции удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.

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