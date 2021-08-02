Вильфанд дал объяснения аномальной жаре в ЦФО 2 августа

Поступление очень теплых воздушных масс на западной периферии циклона способствует аномальному повышению температуры в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) России. Таким образом, понедельник станет самым жарким днем недели, о чем 1 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Тем не менее он указал, что начиная со вторника циркуляция будет меняться и ЦФО окажется в холодной части антициклона. Согласно прогнозам, температурный фон в этот день составит 24 градуса выше нуля и сохранится вплоть до пятницы включительно.

«В Центральном федеральном округе ситуация такова, что в понедельник температура будет на 4–5 градусов выше нормы. Связано это с тем, что поступают очень теплые воздушные массы по западной периферии циклона. Погода облачная с прояснениями… Воздух насыщенный влагой и теплый. В понедельник температура 25–29, а по области до 30 градусов», — поделился научный руководитель Гидрометцентра в своем комментарии «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что понижение ночных температур станет куда ощутимее: со среды этот показатель составит 10–15 градусов.

Накануне, в первый день августа, в Санкт-Петербурге прошел град.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, делясь подробностями прогнозов погоды на август в Москве, сообщил, что этот месяц будет противоположен июлю — «дождливым и умеренно теплым».