В Санкт-Петербурге выпал град в первый день августа

В Санкт-Петербурге в первый день августа прошел град. На видео, опубликованном в воскресенье, 1 августа, РЕН ТВ запечатлена непогода в северной столице.

На кадрах видно, как деревья сгибаются от сильного ветра, и крупный град падает на землю.

По данным телеканала, жители города по-разному отнеслись к такому погодному явлению: одни расстроились из-за внепланового прихода осени, другие порадовались приходу прохлады в Петербург.

Ранее в этот день МЧС объявило штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге. В городе ожидаются дожди, местами сильные, порывы ветра 15-17 м/с.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 1 августа рассказал, что жителей Москвы ждет дождливый и умеренно теплый август. Он отметил, что среднемесячная температура воздуха в августе на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного ее превышать, но «буквально на символические 0,3–0,8 градуса».