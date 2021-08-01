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Синоптик пообещал «хлябистый» август в Москве

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Жителей Москвы ждет дождливый и умеренно теплый август. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
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«Какой же август ждёт жителей Центральной России? Если коротко — противоположный июлю, то есть дождливый и умеренно тёплый. Лето пойдет на спад», — рассказал он «РИА Новости».

Синоптик также отметил, что среднемесячная температура воздуха в августе на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного ее превышать, но «буквально на символические 0,3-0,8 градуса».

Тишковец сказал, что к середине месяца температурные показатели вернутся в климатическое русло. По его словам, ночами температура в среднем будет достигать плюс 8-13 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 18-23.

Кроме того, он уточнил, что в Центральной России последний летний месяц может стать на 40-60% дождливее нормы, а на юге региона, а также в Черноземье выпадет в 1,6-1,8 раза больше положенной нормы.

«В старину такую погоду называли «хлябистой». Анализ показывает, что месяц вернет долг за засушливую середину лета и образовавшийся существенный дефицит небесной влаги», — отметил Тишковец.

Также синоптик рассказал, что последний раз комфортно искупаться в столице можно будет в следующие выходные, после чего температура воды окажется ниже плюс 20 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей и жителей Подмосковья 2 августа ждет жаркая погода до плюс 29–31 градуса, затем на смену жаре придет комфортное тепло.

По его словам, на предстоящей неделе температурный режим начнет изменяться. В понедельник температура будет уже 27–29 градусов тепла, по области — до 31 градуса, что примерно на пять градусов выше нормы, отметил ученый.

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