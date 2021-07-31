МЧС России направит самолеты в Турцию для борьбы с лесными пожарами

В Турцию для борьбы с лесными пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники. Пожары разбушевались около населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое число россиян. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Что касается ситуации с пожарами в России, то, по данным МЧС, обстановку удалось стабилизировать. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

«В ряде регионов РФ ситуация стабилизируется благодаря четкой и слаженной работе сил и средств РСЧС. Накануне в Республике Карелия снят режим «Чрезвычайная ситуация». Все очаги пожаров локализованы, а на островах — ликвидированы», — сообщили в МЧС.

В Якутии продолжается работа по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня, проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Обстановка в Восточном и Центральном районах республики стабилизировалась.

На особом контроле находится обстановка в Вилюйском районе. Всего задействовано 27 единиц авиационной техники, в том числе три самолета БЕ-200.

Отмечается, что в случае ухудшения обстановки количество техники будет увеличено.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

30 июля стало известно о том, что пожарным в Турции удалось локализовать 70 из 81 лесных пожаров.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.