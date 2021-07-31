Прямой эфир
Мир
Республиканцы представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в КНР
Мир
Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской
Мир
В МИДе оценили заявление США о «провокациях» России в Черном море
Общество
МВД заявило об отсутствии планов включить графу «национальность» в паспорт
Общество
Пенсионный фонд России начал выплаты по 10 тыс. рублей на школьников
Мир
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Спорт
Гимнастка Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях на ОИ
Авто
Мантуров рассказал о перспективах рынка электромобилей в России
Мир
Президент Литвы попросил ЕС о помощи в борьбе с миграционным кризисом

МЧС России направит самолеты в Турцию для борьбы с лесными пожарами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Турцию для борьбы с лесными пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники. Пожары разбушевались около населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое число россиян. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Горящая точка: пожар продолжают тушить в 21 провинции в Турции
Какова сейчас обстановка в пострадавших лесах Мармариса и Ичмелера

«В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Что касается ситуации с пожарами в России, то, по данным МЧС, обстановку удалось стабилизировать. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

«В ряде регионов РФ ситуация стабилизируется благодаря четкой и слаженной работе сил и средств РСЧС. Накануне в Республике Карелия снят режим «Чрезвычайная ситуация». Все очаги пожаров локализованы, а на островах — ликвидированы», — сообщили в МЧС.

В Якутии продолжается работа по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня, проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Обстановка в Восточном и Центральном районах республики стабилизировалась.

На особом контроле находится обстановка в Вилюйском районе. Всего задействовано 27 единиц авиационной техники, в том числе три самолета БЕ-200.

Отмечается, что в случае ухудшения обстановки количество техники будет увеличено.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

30 июля стало известно о том, что пожарным в Турции удалось локализовать 70 из 81 лесных пожаров.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил Эрдоган. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021