Оперативная память: Билл Гейтс встретил Стива Джобса на московской сцене

В столице театральная жизнь не затихает никогда! И пока одни коллективы купаются и загорают, другие по-прежнему выпускают премьеры и фестивалят. Что интересного было на московских подмостках в июле — в обзоре «Известий».

«Новаторы»

Театр им. Маяковского

В былые времена на московских сценах можно было увидеть сталеваров и колхозников, теперь спектакли на производственную тему не так популярны, а если и появляются, то их герои уже под стать новому веку. Скажем, программисты.

Этот спектакль был сделан этюдным методом: актеры сами искали информацию о своих героях, показывали друг другу какие-то фрагменты, менялись ролями. Отсутствие драматурга — не самый большой грех для нынешней театральной ситуации, где режиссер — царь и бог. К тому же, постановщик «Новаторов» Никита Кобелев до поступления в ГИТИС два года учился на журналиста, то есть писать и работать с фактами умеет. И у него солидный опыт подобных спектаклей-пазлов, собранных на документальном материале из отдельных историй. К примеру, «Декалог на Сретенке» или «Девятьподесять», поставленный к 90-летию Маяковки.

Оперативная память Сцена из спектакля «Новаторы» Фото: «Московский академический театр им. Вл. Маяковского»

«Новаторы» — это довольно подробный и увлекательный рассказ о людях, без которых немыслим научно-технический прогресс, о создателях «железа» и «софта», то есть компьютеров. Не бойтесь, это все-таки многофигурный спектакль, а не лекция общества «Знание». Исторической информации за почти четыре часа будет много, однако подают её доступным и даже занятным языком, не в ущерб личной жизни компьютерных гениев и тех, кто был у них на подхвате.

Актеры, в основном молодые, увлеченно играют этих чудаков и монстров, тем более, у многих — по несколько ролей. Конечно, присутствуют культовые фигуры — Стив Джобс и Билл Гейтс. Жаль только, что отечественным новаторам места в этом зрелище, которое многие критики отметили как удачу сезона, не нашлось...

«Доходное место»

«Ленком Марка Захарова»

Смотреть этот спектакль по одной из самых популярных пьес Александра Островского стоит, в первую очередь, по причине — не поскупимся на эпитет — феерических актёрских работ. И здесь их — целая россыпь, включая выход на сцену самого режиссера (Дмитрий Астрахан убедительно играет старого чиновника Юсова). Участие в премьерном показе постановщика — мера, как говорят, вынужденная, он заменил заболевшего артиста. А вообще почти на каждую роль имеется второй состав, задействовать труппу как можно активнее и не допускать отмены спектаклей — это новая «ленковская» политика.

Поэтому увидите ли вы любимицу публики Олесю Железняк и народного артиста России Евгения Герасимова или вдову Кукушкину сыграет Наталья Щукина, а старика Вышневского — другой народный артист, Александр Сирин, это уже «игра судьбы и случая». Но вполне вероятно, что оба состава окажутся блестящими.

Оперативная память Спектакль «Доходное место» Фото: Женя Сирина/Театр «Ленком Марка Захарова»

Антон Шагин, герой которого молодой идеалист Жадов, по требованию жены вынужден просить то самое «доходное место», где можно получать взятки, играет в очередь с Андреем Мироновым-Удаловым. И это еще одна интрига, ведь обладатель двойной фамилии — внук знаменитого Андрея Миронова , который когда-то в Театре Сатиры играл Жадова в быстро запрещенном спектакле Марка Захарова. Шагин работает на сцене с какой-то запредельной страстью, искренностью и болью, что представить на его месте кого-то другого очень сложно. Тем интереснее сравнить его работу с образом, который сделал продолжатель легендарной актерской династии.

Ну, а еще одна причина не пропустить «Доходное место» — нестареющий текст Островского, звучащий сильнее, смелее и смешнее многих современных пьес.

«Внутри Эвы»

Электротеатр Станиславский

Режиссёр Виктория Петренко в этом сезоне уже отметилась на Камерной сцене Электротеатра очень странным спектаклем «Некоторые явления не нуждаются в том, чтобы быть названными», где можно было умереть со скуки, наблюдая в течение часа за кривляньями одинокой актрисы. Под занавес сезона Петренко выпустила там же уже более осмысленную, но не менее экспериментальную работу, до которой всегда найдётся своя целевая аудитория, заранее уставшая от «классического» театра.

У входа зрителей разделяют на две неравные группы: дюжина отправляется в самую настоящую гримерку, а остальные три десятка человек — в зал. Спектакль идёт одновременно в двух местах, но большая его часть сосредоточена всё же в актерской гримерной, откуда в зал ведется трансляция на мониторы. Таким образом, публика видит абсолютно разные спектакли.

Оперативная память Спектакль «Внутри Евы» Фото: Facebook.com/@stanislavskydrama/Олимпия Орлова

Главная героиня — актриса Эва (Ксения Баринова) — это современный вариант Аркадиной. И вообще пьеса Алины Журиной использует мотивы «Чайки». В каждом из четырех персонажей можно легко узнать кого-то из чеховских героев. Но при этом монологи и диалоги прокручиваются по несколько раз, варьируются и переходят из уст в уста. Похожий приём был у Киры Муратовой в фильме «Вечное возвращение». Но там это были как бы кинопробы, а в данном случае все повторы происходят внутри Эвы — в голове потерявшей сына и на этой почве помутившейся разумом актрисы.

Jukebox «Москва»

Echelle 1:1

Иммерсивные спектакли, то есть создающие у зрителя эффект присутствия, причастности и погружения, — зрелище, скажем прямо, на любителя. Но фестивальная публика, а московскую версию Jukebox играли в рамках только что закончившегося на ВДНХ VI международного фестиваля искусств «Вдохновение», люди особенные, незашоренные.

Этот моноспектакль, построенный по принципу музыкального автомата, но почти без музыки, а на основе документальных аудиозаписей, даёт представление о том или ином городе, о речевых особенностях его жителей. Проект придуман французами, строгой прописки не имеет и бродит по городам и странам, где в каждом играется на родном языке и местными силами.

На входе зрителям раздавали подобие меню, и актер Роман Михащук из Городского театра (СПб) предлагал выбирать любые треки в любом порядке, которые он исполнял живьем. Их названия демократично мог выкрикнуть с места любой желающий. Поэтому каждое представление оказывалось по-своему уникально. Постановщик перфоманса Жорис Лакост не сильно мудрил с режиссурой. По сути, это были небольшие и незатейливые этюды, вроде студенческих, сложившиеся в калейдоскоп. Идеальное развлечение для летнего вечера.