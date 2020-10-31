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«Сочинение про Джобса» в айфоне: фестиваль Безрукова ушел в онлайн

«Известия» — о спектаклях, которые стоит посмотреть даже на экранах гаджетов
Фото: ТЮЗ им. А.А. Брянцева/tyuz-spb.ru
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«Сочинение про Джобса» в айфоне: фестиваль Безрукова ушел в онлайн
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2020-10-29 17:05:15
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Сложный характер Стива Джобса, притча про гриновскую Ассоль, таинственное появление нетленного тела Талли и другие увлекательные истории будут рассказаны для юных зрителей языком театра. Спектакли, которые на протяжении года отбирали по всей стране на Большой детский фестиваль Сергея Безрукова, маленькие зрители смогут увидеть только на экранах гаджетов. Из-за роста заболеваемости СOVID-19 смотр было решено провести исключительно в онлайн-формате. Но это не значит, что внимания заслуживает лишь мультипликационная программа. «Известия» составили свой топ-5 театральных спектаклей, которые стоит посмотреть детям даже онлайн — на экранах компьютеров и смартфонов.

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«Сочинение про Джобса»

«Театральный проект 27» открыли, чтобы создавать вместе с молодыми режиссерами спектакли нового поколения для подростков и о подростках. Неудивительно, что героем одной из постановок стал не книжный персонаж, а настоящий кумир поколения гаджетов и интернета — Стив Джобс. Одержимый красотой и технологиями, тот самый, кто создал Apple и превратил Pixar в мультипликационную студию номер один. Режиссер Иван Пачин выбрал для спектакля наиболее яркие эпизоды его биографии: жизнь в приемной семье, учеба в школе и институте, создание Apple, покупка Pixar, встреча с дочерью Лизой, которую он долго отказывался признавать своей... У авторов получилось создать не хвалебный портрет легенды, а противоречивый образ обычного человека с непростым характером. Всю свою жизнь Джобс был одержим мечтой, чтобы жизнь каждого человека стала «рука об руку» с компьютером. Он достиг этого, но в конце жизни сказал: «Главное — это не технологии, а люди».

Сочинение про Джобса
Сцена из постановки «Сочинение про Джобса»

Сцена из постановки «Сочинение про Джобса»

Фото: Сочинение про Джобса/jobstheatre.ru

Запись спектакля доступна с 12:00 27 октября по 5 ноября 2020 года

«Озеро»

Частный театр кукол «Чемоданчик», созданный номинантом премии «Золотая маска» Татьяной Булдаковой, покажет на фестивале спектакль режиссера Дмитрия Шишанова «Озеро» по мотивам одноименного рассказа Рэя Брэдбери. Это тот редкий случай, когда авторы взялись за разговор с юными зрителями о взрослых переживаниях родом из детства. Спектакль лаконичный, атмосферный, глубоко эмоциональный, требующий от зрителя сначала внимательности и концентрации, а затем серьезного осмысления увиденного.

Сочинение про Джобса
Сцена из спектакля «Озеро»

Сцена из спектакля «Озеро»

Фото: театр кукол «Чемоданчик»/teatr-chemodanchik.ru
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По сюжету первая любовь юных Гарольда и Талли обрывается на берегу озера, где они всё лето строили замки из песка и были счастливы. Талли утонула, ее тело так и не нашли. Спустя время повзрослевший Гарольд возвращается на это место вместе со своей женой. В этот момент озеро возвращает тело Талли нетленным...

Запись спектакля будет доступна с 12:00 2 ноября по 11 ноября 2020 года

«Бармалей»

Еще одна яркая постановка программы фестиваля — мюзикл Театра эстрады имени Аркадия Райкина «Бармалей». Детский спектакль по мотивам известного советского мультфильма 1984 года «Доктор Айболит» точно не оставит маленьких зрителей равнодушными к театральному искусству. А их родителей погрузит в ностальгию — сюжет почти полностью совпадает с экранным оригиналом. Сказочную атмосферу спектакля создают немногочисленные, но колоритные декорации: советская телефонная будка, рояль, трансформирующийся в пиратский корабль.

Сочинение про Джобса
Сцена из спектакля «Бармалей»

Сцена из спектакля «Бармалей»

Фото: Театр эстрады имени Аркадия Райкина/estrada.spb.ru

Приключения доктора Айболита и злоключения Бармалея зрители увидят под аккомпанемент великолепных композиций Георгия Фиртича.

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Запись спектакля будет доступна с 12:00 30 октября по 8 ноября 2020 года

«Тимур и его команда»

Произведение Аркадия Гайдара, читанное и перечитанное в детстве нашими родителями, обрело новое дыхание благодаря режиссеру Татьяне Тарасовой и театру «Центр драматургии и режиссуры». Роли в легендарной истории о советских подростках сыграли вгиковцы с курса Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Женькой стала миниатюрная Женя Михеева, глядя на которую не усомнишься, что ей всего 13 лет. Тимур в исполнении Ростислава Дзизенко — романтичный мальчишка с лидерскими качествами. Все сцены спектакля решены в форме небольших рассказов: один о том, как заблудилась девочка Женя, другой — как Гейка и Коля Колокольчиков попали в заточение. Стоит отдельно отметить сценографию, которая позволила героям плавать на табуретках, ехать по ухабам на мотоцикле и передвигаться из московской квартиры на дачу.

Сочинение про Джобса
Сцена из спектакля «Тимур и его команда»

Сцена из спектакля «Тимур и его команда»

Фото: Центр драматургии и режиссуры/teatrcdr.ru
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Тонкий, очень эмоциональный, музыкальный и легкий для восприятия спектакль тем не менее дарит зрителю сильные чувства, дает возможность соприкоснуться с историей и вдохновиться личным примером такого замечательного мальчишки, как Тимур.

Запись спектакля доступна с 12:00 29 октября по 7 ноября 2020 года

«Алые паруса»

Постановщица российских мюзиклов Сусанна Цирюк срежиссировала для петербургского ТЮЗа нетленную историю о любви и возвышенной мечте. В сценической версии Максима Дунаевского (музыка), Михаила Бартенева и Андрея Усачева (либретто и стихи) повесть Александра Грина превращена в мюзикл, но градус романтического пафоса сильно снижен. Ассоль нуждается в деньгах, чтобы вытащить из тюрьмы любимого отца. Для этого она устраивается на работу в увеселительное заведение, где ее встречает капитан Грей...

Сочинение про Джобса
Сцена из спектакля «Алые паруса»

Сцена из спектакля «Алые паруса»

Фото: ТЮЗ им. А.А. Брянцева/tyuz-spb.ru

Переживания и непростые жизненные перипетии юной Ассоль воплощены на сцене в сопровождении музыки в исполнении оркестра «Таврический» под руководством Михаила Голикова.

Запись спектакля будет доступна с 14:00 31 октября по 10 ноября 2020 года

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