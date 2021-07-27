«Газпром» отказался бронировать дополнительную мощность через Украину на август

«Газпром» вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Об этом 27 июля свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform (RBP).

Отмечается, что 27 июля на аукцион были выставлены дополнительные транзитные мощности в объеме 63,7 млн куб. м в сутки, которые оказались невостребованными.

У российского газового холдинга на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м, это 109 млн куб. м в сутки. В июне «Газпром» прокачивал через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

В случае если аукцион на твердые мощности проходит с реализацией в 100%, могут быть организованы торги на прерываемые мощности.

В конце июня сообщалось, что «Газпром» также не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах. «Оператор газотранспортной системы Украины» выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности в размере 63,7 млн куб. м в сутки на пересечении границы России и Украины в Судже на платформе аукционов RBP. Сообщение о том, что бесперебойные мощности не были зарезервированы, вызвало рост цен.

«Газпром» не бронировал прерываемые мощности на аукционах и в мае.

24 июля глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что недоволен рыночными ценами на российский газ, предложенными «Газпромом». Он также указал, что предложения компании о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа подтверждают желание Москвы, чтобы Киев договаривался о транзите топлива напрямую.

Между тем в «Газпроме» сообщили, что не предлагали Украине покупать российский газ и слова главы компании Алексея Миллера о том, что вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, были адресованы партнерам из стран Евросоюза.

Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. Договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Снижение поставок газа из-за запланированных в июле ремонтных работ на газопроводах Ямал–Европа и «Северном потоке» может дополнительно повлиять на европейский рынок, где сейчас наблюдается повышенный спрос и стагнирует закачка газа в подземные хранилища, сообщало агентство «Прайм».