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Зеленский рассказал о желании получить от ФРГ автоматические винтовки

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, 31 мая, что Киев хотел бы получить от Берлина вооружения, в числе которых автоматические винтовки и радиоаппаратура.

«Автоматические винтовки, аудиоаппаратура, многое другое. Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин», — рассказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Ранее, 26 мая, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что правительство страны текущего созыва придерживается рестриктивной политики экспорта вооружений. По его словам, в текущем созыве кабмина ФРГ Берлин не собирается менять решение об отказе выдачи разрешения на поставку вооружений на Украину.

25 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности Вооруженных сил страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим.

При этом 7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО. По его словам, Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в ходе своих переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он обозначил просьбу о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил страны.

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