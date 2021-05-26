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В ФРГ заявили об отсутствии планов поставлять оружие Киеву

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Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил в среду, 26 мая, что правительство страны текущего созыва придерживается рестриктивной политики экспорта вооружений.

«В контексте Украины мы не выдаем разрешения на поставку вооружений», — сообщил он на брифинге в Берлине.

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Зайберт уточнил, что в текущем созыве кабмина ФРГ Берлин не собирается менять данное решение.

Накануне сопредседатель немецкой партии «зеленых» Роберт Габек во время визита на Украину выступил за предоставление стране оружия. Он пояснил, что в данном случае речь идет якобы о защите украинской стороны, писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

25 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности вооруженных сил страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим.

При этом 7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО. По его словам, Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

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