Заборный момент: почему Украина никак не достроит антироссийскую стену

Украина за семь лет построила только половину «Стены» — защитных фортификационных сооружений на границе с Россией. Полностью граница не обустроена ни в одном украинском регионе, хотя ежегодно на проведение работ чиновники выделяют миллионы долларов. «Известия» выясняли, почему знаковый для Киева проект реализуется так медленно.

Вал или провал

Украина уже семь лет строит «Стену» на границе с Россией, но проект реализован только на 51,4% . Об этом журналистам сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). В ведомстве пояснили, что пять лет понадобилось только на разработку законопроектов, которые позволяют пограничникам отчуждать землю у лесохозяйственных и сельскохозяйственных производителей без возмещения потерь.

— В 2015–2016 годах Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская облгосадминистрации для размещения отделов пограничной службы должны были безвозмездно передать 15 земельных участков. Однако не сделали этого, — пожаловались в ГПСУ.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко говорит, что полностью граница не обустроена ни в одной области .

— Завершаются работы в Харьковской области, продолжаются в Черниговской. В прошлом году обустроен один участок в Луганской области. На участке «Троицкое» в Луганской области в прошлом году установлена сверхсовременная система видеонаблюдения. В Сумской области идут проектно-изыскательные работы, инженерные еще не начинались, — перечисляет Дейнеко. Он добавляет, что за всё время укрепления границы обустроено 400 км противотанковых рвов, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

Заборный момент2 Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sofia Bobok

Глава ГПСУ добавляет, что в нынешнем году на строительство «Стены» потратят 338 млн гривен ($12,3 млн). Всего за время работ на реализацию проекта израсходовали 2 млрд гривен. Глава ГПСУ жалуется, что денег не хватает. По его словам, только колючей проволоки под названием «Егоза» нужно на сумму 2,7 млрд гривен.

— Если пойдут навстречу определенные меценаты, то надеемся, что сможем снизить цену, — говорит Дейнеко.

Интересно, что сам же глава ГПСУ признает бессмысленность проекта:

— Нет такой стены, которая бы нас защитила от русских «Искандеров» и танков. Единственной стеной может быть готовность наших воинов к самопожертвованию, их мужество, — говорит Дейнеко.

Великая стена Яценюка

Идея укрепить границу с Россией появилась осенью 2014 года. С инициативой выступил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк. «Кому не нравится «Стена», может называть этот проект «Европейский вал». Это обустройство восточной границы Европейского союза», — объяснял глава правительства. По его словам, укрепления помогут Украине и Европе защититься от возможного вторжения России.

Первоначальные планы предполагали, что на границе протяженностью 2 тыс. километров появится сплошной забор из высокопрочной стали. По забору и колючей проволоке хотели пустить электрический ток. Подходы к «Стене» собирались заминировать, оборудовать противотанковыми рвами, насыпями и наблюдательными вышками. На отдельных участках планировали создать водные преграды, установить датчики движения, поставить замаскированные противотанковые модули. Украинские политики сравнивали задумку с «линией Маннергейма» и разделительным барьером на границе Израиля и Египта.

Фото: ТАСС/Константин Чергинский Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (справа) во время осмотра хода строительства укреплений в рамках проекта «Стена» на украинско-российской границе, 15 октября 2014 года

Изначальный бюджет проекта составлял 4 млрд гривен ($144 млн по нынешнему курсу). Завершить строительство планировали в 2018 году. Очень быстро, однако, выяснилось, что реальность отличается от грандиозных планов. Моментом истины стала поездка Яценюка в Харьковскую область в 2016 году. Журналистам тогда показали тонкий решетчатый забор ниже человеческого роста, больше похожий на ограждение дачного участка. Депутат Верховной рады Борислав Береза называл сооружение «огородной решеткой, которая не остановит даже дикого кролика».

В том же 2016-м году Верховная рада отправила Арсения Яценюка в отставку, а строительством «Стены» заинтересовались правоохранительные органы. По результатам разбирательства возникло мелкое, но громкое уголовное дело — восемь человек обвинили в хищении 17 млн гривен. Обвиняемыми стали офицеры погранслужбы и директора строительных фирм. По версии следствия, они завышали объемы выполненных работ, а также указывали в документах работы, которые вообще не выполнялись. Летом 2019 года материалы передали в суд, а в феврале 2020 года состоялось первое заседание суда. С тех пор никаких официальных сообщений о ходе дела нет.

Несмотря на отставку идейного вдохновителя, скандалы и уголовное дело, реализация проекта продолжалась. В 2017–2019 годах на строительство потратили 1,1 млрд гривен. Сроки окончания работ продлили до 2021 года. Перед президентскими выборами 2019 года чиновники отчитывались о готовности «Стены». «Функционал вдоль границы — не только ограда с проволокой, самое главное — интеллектуальная компонента», — рассуждал глава МВД Арсен Аваков. Он подчеркивал, что «Европейский вал» готов на 47% .

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах вроде бы могла поставить точку в сомнительном проекте. Новый глава государства не был связан с предыдущей командой, а потому мог инициировать серьезное разбирательство по поводу траты бюджетных средств. Этого, однако, не произошло. Более того, финансирование проекта, который давно стал синонимом коррупционной кормушки, продолжилось в прежних объемах. Окончание работ теперь ожидается в 2025 году.

Заборный момент1 Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sofia Bobok

Стройка на века

Эксперты говорят, что «Стена» Яценюка кормит не одно поколение украинских чиновников и пограничников.

— Увольняются одни, приходят другие, их сменяют третьи, а бюджетные деньги всё выделяются и выделяются , — говорит «Известиям» политолог Владимир Корнилов. Он добавляет, что участки, которые построили первыми, уже требуют нового ремонта:

— Украинские журналисты делали репортаж с этих участков. Выяснилось, что там сетки и укреплений уже нет. Поэтому сейчас стройка продолжится, а потом скажут, что деньги нужны на восстановление построенного. Это такой постоянный круговорот бюджетных средств , — отмечает собеседник.

Украинский политолог Александр Семченко говорит, что Владимир Зеленский продолжает политику Петра Порошенко по многим вопросам.