Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения по делу о ДТП

Тверской суд Москвы продлил на два месяца меру пресечения блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

«На два месяца суд продлил меру, оставив запреты без изменений», — цитирует его РЕН ТВ.

ДТП с участием блогера произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Audi RS6 под управлением Била выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.

3 апреля Тверской районный суд избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 1 июня. Сторона пострадавшей в ДТП тогда не согласилась с таким вердиктом, считая его слишком мягким.

14 мая стало известно, что защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело. В беседе с «Известиями» адвокат пострадавшей уточнил, что Артемовой «подано ходатайство о прекращении дела за примирением сторон».

В этот же день адвокат Била Геннадий Удунян со своей стороны сообщил, что блогер выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП. При этом сумму защитник не уточнил.

18 мая адвокат пострадавшей Андрей Князев сообщил, что его подзащитная чувствует себя хуже после очередной операции. Юрист уточнил, что после шестичасовой операции пострадавшая начала чувствовать сильную слабость. Князев также подчеркнул, что Артемова находится в сознании, однако ей тяжело разговаривать и держать телефон в руках.