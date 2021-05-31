Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения по делу о ДТП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тверской суд Москвы продлил на два месяца меру пресечения блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Смертельный номер: блогер устроил ДТП в центре Москвы
Эдвард Бил известен роликами с шутками над сотрудниками ГИБДД и издевками над прохожими

«На два месяца суд продлил меру, оставив запреты без изменений», — цитирует его РЕН ТВ.

ДТП с участием блогера произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Audi RS6 под управлением Била выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.

3 апреля Тверской районный суд избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 1 июня. Сторона пострадавшей в ДТП тогда не согласилась с таким вердиктом, считая его слишком мягким.

14 мая стало известно, что защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело. В беседе с «Известиями» адвокат пострадавшей уточнил, что Артемовой «подано ходатайство о прекращении дела за примирением сторон».

В этот же день адвокат Била Геннадий Удунян со своей стороны сообщил, что блогер выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП. При этом сумму защитник не уточнил.

18 мая адвокат пострадавшей Андрей Князев сообщил, что его подзащитная чувствует себя хуже после очередной операции. Юрист уточнил, что после шестичасовой операции пострадавшая начала чувствовать сильную слабость. Князев также подчеркнул, что Артемова находится в сознании, однако ей тяжело разговаривать и держать телефон в руках.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021