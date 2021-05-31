На сложных щах: кто сварил нам «борщ с Левшой»

Конец сезона уже не за горами, и под его занавес многие столичные театры предъявили свои козырные карты. Театральный обозреватель Влад Васюхин — о московских премьерах мая.

«В окопах Сталинграда»

МХТ им. Чехова

Вполне ожидаемо, что в победном месяце мае сразу несколько столичных театров выпустили спектакли о войне. И по ряду причин наибольший интерес театралов вызывала новая работа худрука МХТ им. Чехова Сергея Женовача, перенесенная из-за пандемии с прошлого сезона. К примеру, ходили слухи, что в грандиозной постановке будет задействован чуть ли не весь мужской состав труппы...

Повесть Виктора Некрасова, написанную в 1946 году, увенчанную Сталинской премией, изданную огромными тиражами и даже экранизированную, а в середине 70-х после эмиграции автора из СССР запрещенную, режиссер поставил без всякого пафоса и зрелищности. В жанре, близком к читке. Инсценировка представляет собой будничные солдатские монологи, напоминающие, что «война — совсем не фейерверк, а просто — трудная работа».

На сложных щах Сцена из спектакля «В окопах Сталинграда» Фото: пресс-служба театра МХТ им. Чехова

Весь экшн присутствует разве что в первые минуты спектакля, когда знаменитый тяжелый занавес с чайкой прошивает пулеметная очередь и он повисает с дырами. На его фоне и разворачивается вполне камерная история, переданная минималистично и даже монотонно, и даже скучно, так что час с четвертью кажется бесконечным...

Главный герой — альтер эго автора повести лейтенант Керженцев (Артем Быстров). Он представляет своих однополчан, не всех, но многих из 24 находящихся в сценических окопах. И они, одни пока еще живые, а другие уже мертвые, честно рассказывают свою окопную правду.

«Le prince André. Князь Андрей Болконский»

Театр Алексея Рыбникова

Еще одна премьера о войне, но уже другой — 1812 года. Тоже долгожданная, ведь эту оперу с элементами драматического представления Алексей Рыбников начал писать еще 10 лет назад, а завершить ее ему помогла пандемия — тот случай, когда затворничество идет творцу на пользу.

Как ясно из названия, автор либретто (в этой роли выступил сам композитор, он же и постановщик) из всего великого романа взял линию князя Андрея, правда, дополнил толстовский текст историческими документами. Получился спектакль о трагедии человека, который не нашел себя в этой жизни.

На сложных щах Сцена из оперы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Актеры поют в разных стилях — от барокко до рэпа. Есть одна бесспорно шлягерная мелодия «Наташа, я тебя люблю», которую князь Андрей (Никита Поздняков) исполняет на французском. Остальное — «ну такое...», как выражается нынешняя молодежь. Но точно не «Юнона и Авось», прославившая когда-то композитора. Оркестр играет в записи, а видеоинсталляции заменяют масштабные декорации, поскольку спектакль собираются активно возить по стране.

Очевидно, что желание сделать спектакль совсем уж авторским произведением и отсутствие крепкой руки режиссера и драматурга не пошло «Le prince André» на пользу, но Рыбников — живой классик, и одно это — уже повод посмотреть его новое произведение.

«Левша»

Театр наций

Рассказ об этом спектакле нужно начинать не с писателя, поскольку блестящий сказ Николая Лескова о тульском умельце был сведен к титрам, а многословные, но не многослойные монологи для Левши (Евгений Стычкин), превращенного из оружейника в современного рабочего сцены, написал драматург Валерий Печейкин. И не с режиссера (да простит нас Максим Диденко). И даже не с ведущей актрисы (да простит нас занятая в этом проекте прима-балерина Диана Вишнева). А с художника, создавшего монументальные декорации и красивые костюмы. Потому что именно Мария Трегубова и есть главная звезда «Левши».

На сложных щах Сцена из спектакля «Левша» Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru

Этот спектакль или, точнее сказать, комикс, где в финале нашлось место даже дискотеке еврофриков, гораздо интереснее рассматривать, чем пытаться вникнуть в его смысл. Тем более постановщик обозначил жанр зрелища словом «борщ». Хорошо еще, что не винегрет. Борщ получился насыщенным по цвету, перченым, бурлящим, но, увы, вегетарианским.

«Сны моего отца»

РАМТ

Пометка «Театр не рекомендует спектакль для зрителей с повышенной чувствительностью вестибулярного аппарата», безусловно, подогреет интерес к этой премьере. И рекомендовать это зрелище стоит людям с повышенной чувствительностью к театральным экспериментам. Но — по порядку.

Молодежный театр, отмечающий столетие, в этом сезоне выпустил 10 спектаклей. И, говорят, это еще не предел! В мае главный режиссер РАМТ Егор Перегудов поставил специально к юбилею две симфонические сказки — «Петя и волк» Прокофьева и «Володя-музыкант» Половинкина, написанные много лет назад по заказу театра. И все зрители этого чудесного праздничного действа просят, чтобы «датский» спектакль, сыгранный всего один раз, остался в репертуаре — настолько он получился остроумен и забавен.

Буквально через считанные дни тот же Перегудов показал еще одну сказку, уже для взрослых. «Сны моего отца» сделаны по рассказам Романа Михайлова, нашего современника, про которого не забывают добавить, что вообще-то он математик. Михайлов пишет психоделическую, абсурдную, магическую и, как не раз отмечали критики, не совсем внятную прозу. В данном случае — про 90-е годы.

На сложных щах Сцена из спектакля «Сны моего отца» Фото: РАМТ/ramt.ru

Главный герой, которого играет молодая звезда РАМТа Максим Керин, находит своего отца и узнает, что тот «забирает» у других людей их кошмарные и странные сны... И в какой-то момент зрителю становится непонятно: во сне или наяву разворачивается действие, в мире мертвых или живых находятся персонажи?

Не только странные тексты и ситуации тому причиной. Режиссер посадил публику прямо на сцену — на поворотный круг (отсюда и упоминание про повышенную чувствительность) и отправляет ее в безумное путешествие из яви в сон и обратно вслед за героями на некую непонятную войну, сопровождая всё многочисленными и слегка утомительными аттракционами.

«Саломея»

Театр им. Вахтангова

Вахтанговский театр тоже готовится отметить свое столетие и выстреливает премьерой за премьерой — благо труппа большая и сильная, а сцен много.

Кровавая сказка Оскара Уайльда «Саломея» не случайно появилась на афише. Она — завершающая часть проекта «Театральные параллели. Путешествие в четырех частях», в рамках которого молодые режиссеры представили драматургов, оказавших влияние на режиссерский стиль создателя театра. За историю о роковой иудейской царевне, не способной любить, взялась Гульназ Балпеисова.

На сложных щах Сцена из спектакля «Саломея» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Как известно, эпатажный Уайльд не увидел при жизни свою «Саломею» на лондонских подмостках: в Англии (кстати, как и в России) изображать на сцене библейских персонажей тогда было запрещено.

Смотреть спектакль стоит в первую очередь ради пронзительных актерских работ. Активно занятые в репертуаре Мария Бердинских (Саломея), Денис Бондаренко (Иоканаан), Максим Севриновский (Ирод) и Ольга Тумайкина (Иродиада), здесь показали себя с новой стороны. И знаменитый танец семи покрывал надолго останется у вас в памяти.