Культурная неделя: выбор «Известий»

Фильмы

Последняя «Милая Болгария»

Режиссер: Алексей Федорченко. В ролях: Илья Белов, Константин Итунин, Джавахир Закиров, Алена Артемова, Александр Блинов, Сергей Федоров, Антон Макушин, Сергей Колесов и другие

«Милой Болгарией» называется сорт яблок, которые выводит молодой селекционер Леонид Ец, находясь в Алма-Ате в 1943 году. Он пытается разгадать загадку гибели писателя, когда-то жившего здесь , перебирает и препарирует личные трагедии прошлого: самоубийство молодого сверстника, несчастливая любовь, ужасы войны, а также тайну смерти собственного отца.

«Помогите, я уменьшил своих родителей»

Режиссер: Тим Трагезер. В ролях: Аня Клинг, Аксель Штайн, Джулия Хартманн, Михаэль Островский, Андреа Завацки, Отто Валькес, Георг Зольцер, Элой Крист, Адем Карадуман и другие

кино Фото: Пионер

Во втором фильме немецкой трилогии про школьника с уменьшающим гаджетом расскажут о новых приключениях семьи мальчика. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса становятся размером с карандаш. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежние размеры, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.

«Хищники»

Режиссер: М. Дж. Бассетт. В ролях: Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл, Филип Уинчестер, Изабель Бассетт, Майкл Джонстон, Крис Фишер, Бренда Нгесо, Джордж Гленн Оума и другие

кино Фото: MEGOGO Distribution

Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становится лишь первым испытанием для мирной американской семьи , которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придется забыть.

Онлайн-сериалы

Happy End

Режиссер: Евгений Сангаджиев. В ролях: Лена Тронина, Денис Власенко, Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Алексей Агранович и другие

кино Фото: Видеопрокат

На видеосервисе more.tv вышли заключительные серии эксклюзивного сериала Happy End. Попасть в мир вебкам просто: достаточно нажать кнопку REC в своем мобильном и начать снимать. С такого видео и начинается карьера 19-летних Леры и Влада, которые в поисках лучшей жизни и легких денег приходят к этому неожиданному решению. Они совсем не подходят друг другу: Лера — безрассудная оторва, Влад — замкнутый умник, готовый на всё ради подруги. Но странным образом они дополняют друг друга. Чем закончится их погоня за легкими деньгами — увидите в финале истории.

Концерты

«Бумажная луна»

В программе вечера — греческие песни Маноса Хадзидакиса 1950–1980-х годов — весьма сложного исторического периода для Греции. В концерте примут участие сопрано Элени-Лидия Стамеллу (Греция), лауреат Международного конкурса вокалистов имени Ферруччо Тальявини, солистка хора musicAeterna и пианистка Екатерина Пресслер . Мероприятие организовано Российским национальным музеем музыки в сотрудничестве с посольством Греции в России в рамках программы Года языка и литературы Россия–Греция.

31 мая, 19:00, Музей музыки

«Артистические династии»

В День защиты детей на сцене «Эрмитаж» театра ШСП состоится концерт, в котором примут участие юные талантливые артисты и зрелые мастера. На сцену выйдут представители разных поколений — артисты, музыканты и художники, которые представят своих детей и учеников. В программе — классическая музыка, джаз, художественное слово, живопись, театр.

концерт Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

1 июня, 18:00, «Школа современной пьесы»

Театры

«Живой Т.»

Режиссер: Данил Чащин. В ролях: Дмитрий Лысенков, Елена Николаева, Олег Савцов, Людмила Трошина, Елизавета Юрьева, Виктор Кулюхин, Георгий Иобадзе

Премьера в Театре Наций. Речь в новом спектакле идет об отношениях Федора и Лизы Протасовых — героев недописанной пьесы Льва Толстого. Но дополнительной линией в постановке также выведены отношения между самим автором и его женой Софьей Андреевной. Создателям постановки хотелось проследить, как развивалась их совместная жизнь и почему Толстой, как и его герой, решился на побег из семьи.

28 мая, 20:00, Театр Наций

«Высоцкий. Рождение легенды»

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Алексей Веретин, Дмитрий Карташов, Карина Андоленко, Александр Тютин, Вера Шпак, Антон Соколов, Елена Киркова, Степан Куликов и другие

спектакль Фото: m-g-t.ru/Анна Коонен

Создатели спектакля пытаются ответить на вопрос: как рождается легенда? Роль Высоцкого в этой постановке не отдана конкретному актеру — ее «примеряют» сразу несколько артистов , воплощая разные ипостаси его личности, разные темы в его творчестве. Образ поэта и барда возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников.

30 мая, 18:00, Губернский театр

«Чайка»

Режиссер: Оскарас Коршуновас. В ролях: Дарья Мороз, Станислав Любшин, Кузьма Котрелев, Паулина Андреева, Александр Семчев, Евгения Добровольская, Светлана Устинова и другие

Капли дождя и электроник-рок. Аркадина в красном и Заречная в космическом. А еще видео нон-стоп, взрыв на озере и треп со зрителями. Литовский режиссер Оскарас Коршуновас поставил свою версию «Чайки» — пятую по счету в истории театра. В ней актеры просят зрителей не отключать мобильные телефоны, Дарья Мороз играет великолепную стерву, да и других вмешательств в авторскую пьесу предостаточно.

30 мая, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

«Самоубийца»

Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Вячеслав Евлантьев, Мария Корытова, Анастасия Имамова, Алексей Вертков, Мария Шашлова, Григорий Служитель, Сергей Качанов и другие

Этот спектакль — высказывание о том, что происходит сейчас с людьми, размышление о сегодняшнем «маленьком человеке». Мысль главного героя Подсекальникова о том, что «жить хочется» , на работу ходить хочется, любить хочется, кому-то может показаться обывательской, но для создателей спектакля она важна.

2 июня, 19:00, Студия театрального искусства

Музеи

«Режим тишины» Юлии Майоровой

МАММ совместно с фондом Still Art представляют выставку «Режим тишины» молодого российского фешен-фотографа Юлии Майоровой. За ее плечами большой опыт профессиональной работы с ведущими глянцевыми изданиями и сотрудничество с крупнейшими люксовыми брендами. Внутренняя тишина — то, что каждому из нас дается труднее всего. Ускоряющийся ритм жизни и переживаний превращают нас в заложников безумной гонки, заставляют каждую секунду быть в тонусе. В процессе работы автор не просила моделей принять те или иные позы, не помещала их в сложные интерьеры. Лишь ловила моменты, когда люди углублялись в себя.

Фото: mamm-mdf.ru

До 20 июня, Мультимедиа Арт Музей

«Мечта Москвича»

Экспозиция этой выставки-байопик основана на реальных событиях из жизни советского автомобиля марки «Москвич». Гостям представят 30 экспонатов транспортной коллекции и более 300 редких артефактов. Среди них «Москвич-422» («Буратино») 1954 года — уникальный образец с сохранившимся деревянным кузовом, миллионный «Москвич-408» 1967 года, двигатель ГД-1 — первый советский двигатель, который был создан для участия страны в «Формуле-1» и личные вещи главного конструктора завода Александра Андронова, переданные его сыном.

До 18 мая 2022 года, исторический павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ

«Охотники за искусством»

Музей русского импрессионизма посвятил новую выставку рассказу о выдающихся частных коллекциях второй половины XX века. На первом плане здесь — не художники, а собиратели. Среди них — врачи, ученые и даже министр советских времен. У каждого свой подход, стратегия, видение искусства. Увы, почти все коллекции после смерти основателей оказались распылены по разным рукам. Экспозиция — попытка снова собрать шедевры в одном месте и понять тех, кто вложил в их хранение душу.

До 29 августа, Музей русского импрессионизма