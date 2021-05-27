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Культурная неделя: выбор «Известий»

Куда пойти и что смотреть с 27 мая по 2 июня
Фото: Cinedoc
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Культурная неделя: выбор «Известий»
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2021-05-26 15:06:09
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Фильмы

Последняя «Милая Болгария»

Режиссер: Алексей Федорченко. В ролях: Илья Белов, Константин Итунин, Джавахир Закиров, Алена Артемова, Александр Блинов, Сергей Федоров, Антон Макушин, Сергей Колесов и другие

«Милой Болгарией» называется сорт яблок, которые выводит молодой селекционер Леонид Ец, находясь в Алма-Ате в 1943 году. Он пытается разгадать загадку гибели писателя, когда-то жившего здесь, перебирает и препарирует личные трагедии прошлого: самоубийство молодого сверстника, несчастливая любовь, ужасы войны, а также тайну смерти собственного отца.

«Помогите, я уменьшил своих родителей»

Режиссер: Тим Трагезер. В ролях: Аня Клинг, Аксель Штайн, Джулия Хартманн, Михаэль Островский, Андреа Завацки, Отто Валькес, Георг Зольцер, Элой Крист, Адем Карадуман и другие

кино
кино
Фото: Пионер

Во втором фильме немецкой трилогии про школьника с уменьшающим гаджетом расскажут о новых приключениях семьи мальчика. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса становятся размером с карандаш. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежние размеры, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.

«Хищники»

Режиссер: М. Дж. Бассетт. В ролях: Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл, Филип Уинчестер, Изабель Бассетт, Майкл Джонстон, Крис Фишер, Бренда Нгесо, Джордж Гленн Оума и другие

кино
кино
Фото: MEGOGO Distribution

Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становится лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придется забыть.

Онлайн-сериалы

Happy End

Режиссер: Евгений Сангаджиев. В ролях: Лена Тронина, Денис Власенко, Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Алексей Агранович и другие

кино
кино
Фото: Видеопрокат

На видеосервисе more.tv вышли заключительные серии эксклюзивного сериала Happy End. Попасть в мир вебкам просто: достаточно нажать кнопку REC в своем мобильном и начать снимать. С такого видео и начинается карьера 19-летних Леры и Влада, которые в поисках лучшей жизни и легких денег приходят к этому неожиданному решению. Они совсем не подходят друг другу: Лера — безрассудная оторва, Влад — замкнутый умник, готовый на всё ради подруги. Но странным образом они дополняют друг друга. Чем закончится их погоня за легкими деньгами — увидите в финале истории.

Концерты

«Бумажная луна»

В программе вечера — греческие песни Маноса Хадзидакиса 1950–1980-х годов — весьма сложного исторического периода для Греции. В концерте примут участие сопрано Элени-Лидия Стамеллу (Греция), лауреат Международного конкурса вокалистов имени Ферруччо Тальявини, солистка хора musicAeterna и пианистка Екатерина Пресслер. Мероприятие организовано Российским национальным музеем музыки в сотрудничестве с посольством Греции в России в рамках программы Года языка и литературы Россия–Греция.

концерт
концерт
Фото: music-museum.ru

31 мая, 19:00, Музей музыки

«Артистические династии»

В День защиты детей на сцене «Эрмитаж» театра ШСП состоится концерт, в котором примут участие юные талантливые артисты и зрелые мастера. На сцену выйдут представители разных поколений — артисты, музыканты и художники, которые представят своих детей и учеников. В программе — классическая музыка, джаз, художественное слово, живопись, театр.

концерт
концерт
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

1 июня, 18:00, «Школа современной пьесы»

Театры

«Живой Т.»

Режиссер: Данил Чащин. В ролях: Дмитрий Лысенков, Елена Николаева, Олег Савцов, Людмила Трошина, Елизавета Юрьева, Виктор Кулюхин, Георгий Иобадзе

театр
театр
Фото: theatreofnations.ru

Премьера в Театре Наций. Речь в новом спектакле идет об отношениях Федора и Лизы Протасовых — героев недописанной пьесы Льва Толстого. Но дополнительной линией в постановке также выведены отношения между самим автором и его женой Софьей Андреевной. Создателям постановки хотелось проследить, как развивалась их совместная жизнь и почему Толстой, как и его герой, решился на побег из семьи.

28 мая, 20:00, Театр Наций

«Высоцкий. Рождение легенды»

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Алексей Веретин, Дмитрий Карташов, Карина Андоленко, Александр Тютин, Вера Шпак, Антон Соколов, Елена Киркова, Степан Куликов и другие

спектакль
спектакль
Фото: m-g-t.ru/Анна Коонен

Создатели спектакля пытаются ответить на вопрос: как рождается легенда? Роль Высоцкого в этой постановке не отдана конкретному актеру — ее «примеряют» сразу несколько артистов, воплощая разные ипостаси его личности, разные темы в его творчестве. Образ поэта и барда возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников.

30 мая, 18:00, Губернский театр

«Чайка»

Режиссер: Оскарас Коршуновас. В ролях: Дарья Мороз, Станислав Любшин, Кузьма Котрелев, Паулина Андреева, Александр Семчев, Евгения Добровольская, Светлана Устинова и другие

спектакль
спектакль
Фото: mxat.ru

Капли дождя и электроник-рок. Аркадина в красном и Заречная в космическом. А еще видео нон-стоп, взрыв на озере и треп со зрителями. Литовский режиссер Оскарас Коршуновас поставил свою версию «Чайки» — пятую по счету в истории театра. В ней актеры просят зрителей не отключать мобильные телефоны, Дарья Мороз играет великолепную стерву, да и других вмешательств в авторскую пьесу предостаточно.

30 мая, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

«Самоубийца»

Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Вячеслав Евлантьев, Мария Корытова, Анастасия Имамова, Алексей Вертков, Мария Шашлова, Григорий Служитель, Сергей Качанов и другие

спектакль
спектакль
Фото: sti.ru

Этот спектакль — высказывание о том, что происходит сейчас с людьми, размышление о сегодняшнем «маленьком человеке». Мысль главного героя Подсекальникова о том, что «жить хочется», на работу ходить хочется, любить хочется, кому-то может показаться обывательской, но для создателей спектакля она важна.

2 июня, 19:00, Студия театрального искусства

Музеи

«Режим тишины» Юлии Майоровой

МАММ совместно с фондом Still Art представляют выставку «Режим тишины» молодого российского фешен-фотографа Юлии Майоровой. За ее плечами большой опыт профессиональной работы с ведущими глянцевыми изданиями и сотрудничество с крупнейшими люксовыми брендами. Внутренняя тишина — то, что каждому из нас дается труднее всего. Ускоряющийся ритм жизни и переживаний превращают нас в заложников безумной гонки, заставляют каждую секунду быть в тонусе. В процессе работы автор не просила моделей принять те или иные позы, не помещала их в сложные интерьеры. Лишь ловила моменты, когда люди углублялись в себя.

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Фото: mamm-mdf.ru

До 20 июня, Мультимедиа Арт Музей

«Мечта Москвича»

Экспозиция этой выставки-байопик основана на реальных событиях из жизни советского автомобиля марки «Москвич». Гостям представят 30 экспонатов транспортной коллекции и более 300 редких артефактов. Среди них «Москвич-422» («Буратино») 1954 года — уникальный образец с сохранившимся деревянным кузовом, миллионный «Москвич-408» 1967 года, двигатель ГД-1 — первый советский двигатель, который был создан для участия страны в «Формуле-1» и личные вещи главного конструктора завода Александра Андронова, переданные его сыном.

выставка
выставка
Фото: vdnh.ru

До 18 мая 2022 года, исторический павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ

«Охотники за искусством»

Музей русского импрессионизма посвятил новую выставку рассказу о выдающихся частных коллекциях второй половины XX века. На первом плане здесь — не художники, а собиратели. Среди них — врачи, ученые и даже министр советских времен. У каждого свой подход, стратегия, видение искусства. Увы, почти все коллекции после смерти основателей оказались распылены по разным рукам. Экспозиция — попытка снова собрать шедевры в одном месте и понять тех, кто вложил в их хранение душу.

До 29 августа, Музей русского импрессионизма

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

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