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Рейс Air France из Парижа в Москву вновь отменили из-за отсутствия разрешения

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Рейс авиакомпании Air France Париж–Москва, который был запланирован на 28 мая, отменен из-за отсутствия разрешения от России. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, представитель французской авиакомпании «РИА Новости».

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«Завтрашний рейс отменен. Причина отмены рейса та же», — сказал он.

Источник агентства уточнил, что рейсы, которые запланированы на 29 и 30 мая пока остаются в расписании.

В этот же день представитель авиакомпании сообщил, что рейс из Парижа в Москву, запланированный на 27 мая был отменен в связи с отсутствием получения нового разрешения на заход на территорию России.

Часть пассажиров отмененного рейса Париж–Москва компании Air France прибудет в столицу РФ рейсом «Аэрофлота». Специально для этого российская авиакомпания выделила более вместительный самолет.

За день до этого авиакомпания Air France перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву.

Ранее, 24 мая, на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные перевозчики при этом отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусская компания «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее страны Запада резко осудили.

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