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Часть пассажиров отмененного рейса Air France перевезет «Аэрофлот»

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Часть пассажиров отмененного рейса Париж–Москва компании Air France прибудет в столицу РФ рейсом «Аэрофлота». Специально для этого российская авиакомпания выделила более вместительный самолет.

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«Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом «Аэрофлота». Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777», — сказал 27 мая во время общения с журналистами официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Ранее в этот же день представитель Air France сообщил, что рейс из Парижа в Москву был отменен в связи с отсутствием получения нового разрешения на заход на территорию России.

Речь идет о рейсе AF1154, который был запланирован на 15:00 мск. За день до этого авиакомпания перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву.

Помимо этого 27 мая был отменен рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву в связи с тем, что Россия не выдала разрешение на прибытие данного рейса по альтернативному маршруту, ведущему не через воздушное пространство Белоруссии.

Этой ситуации предшествовало решение, которое было принято 24 мая саммитом Евросоюза. Он постановил запретить белорусским самолетам полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, всем базирующимся в ЕС авиаперевозчикам рекомендовано избегать перелетов через Белоруссию.

Отношения Запада с Белоруссией ухудшились на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске 23 мая из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого впоследствии задержали.

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