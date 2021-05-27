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Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии

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Французская авиакомпания Air France перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву из-за того, что российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщает Reuters.

Борт должен был приземлиться в 15:00 в столичном аэропорту Шереметьево.

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Как рассказал представитель авиаперевозчика, рейс не состоялся «по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, которые требуют нового разрешения от российских властей для входа на их территорию».

В компании заявили о планах отправить свой следующий регулярный рейс в Москву в пятницу, 28 мая, при условии утверждения Россией плана полета, который позволит не летать над Белоруссией.

При этом по данным «РИА Новости», рейс перенесли на 27 мая.

Кроме того, представитель авиаперевозчика подчеркнул, что ситуация не коснулась других рейсов Air France в Россию.

На саммите Евросоюза 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Ряд международных авиакомпаний, включая Air France, отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.

Этим событиям предшествовал инцидент, который произошел с лайнером авиакомпании Ryanair 23 мая. Самолет совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софией Сапегой.

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