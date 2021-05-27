В компании Air France объяснили отмену рейса из Парижа в Москву

Представитель пресс-службы французской авиакомпании Air France сообщил в четверг, 27 мая, что рейс из Парижа в Москву был отменен в связи с отсутствием получения нового разрешения на заход на территорию России.

«Вчера рейс был перенесен. А сегодня он отменен по той же причине. Нет разрешения по пролету. Мы отменили рейс, потому что у нас нет нового плана входа на российскую территорию», — сказал источник «РИА Новости».

Он подчеркнул, что данная ситуация относится только к этому рейсу. Представитель авиакомпании также уточнил, что пассажирам предложили либо перенести полет на другую дату, либо вернуть деньги за приобретенный билет.

Речь идет о рейсе AF1154, который был запланирован на 15:00 мск, его отменили ранее в этот день. За день до этого авиакомпания перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву.

Также, как стало известно в четверг, Москва не выдала разрешение австрийской авиакомпании Airlines на осуществление рейса из Вены в обход Белоруссии.

Этой ситуации предшествовало решение, которое было принято 24 мая саммитом Евросоюза. Он постановил запретить белорусским самолетам полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, всем базирующимся в ЕС авиаперевозчикам рекомендовано избегать перелетов через Белоруссию.

При этом 27 глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС начал работу над введением новых санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом. В тот же день глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что рестрикции против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко 26 мая сообщил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко.

Отношения Брюсселя и Минска осложнились в связи с ситуацией, которая возникла 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой, которая 25 мая заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.