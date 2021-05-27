Глава МИД Германии назвал санкции против Белоруссии «только началом»

Рестрикции против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций. Об этом в четверг, 27 мая, заявил журналистам министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне.

«Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали. Ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций», — заявил Maac.

По словам дипломата, санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники.

Глава МИД ФРГ добавил, что Евросоюз также должен поддерживать контакт с Россией по теме Белоруссии.

«Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме», — заключил Маас.

Ранее в это день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики. Белорусский лидер отметил, что это инициативу нужно проработать с юридической точки зрения.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что новые санкции ЕС против Белоруссии, предварительно, могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны. Помимо этого, агентство указывает на то, что под санкции, вероятно, попадет и авиакомпания «Белавиа».

Отношения Белоруссии и Запада усложнились после президентских выборов, прошедших в республике в августе 2020 года и завершившихся победой Лукашенко. Тогда несогласные с результатами голосования вышли на улицы, а экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, инициировав создание в стране координационного совета по передаче власти, уехала в Литву.

В начале октября прошлого года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, затем Брюссель применил рестрикции в отношении Лукашенко и еще 14 чиновников. Второй пакет европейских рестрикций был введен 6 ноября, а 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Минска.

В феврале Евросоюз на 12 месяцев продлил санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Также 25 марта власти Эстонии, Литвы и Латвии запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко, которые якобы ответственны за подавление «продемократического движения» в республике.

В настоящее время ситуация осложнилась инцидентом, который произошел 23 мая в Минске, где была совершена экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после посадки лайнера.

Западные страны после произошедшего раскритиковали Минск. В частности, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.