Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В СК отметили рост случаев мошенничества против пожилых людей
Общество
Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану школы в Казани
Мир
Рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France отменили
Пресс-релизы
28 мая состоится грандиозный старт регаты в Royal Yacht Club
Общество
В ФСБ назвали популизмом угрозы Украины Крымскому мосту
Общество
В России за сутки зарегистрировано более 9 тыс. случаев коронавируса
Мир
Умер автор детского бестселлера «Очень голодная гусеница» Эрик Карл
Мир
Баку обвинил Ереван в диверсии с участием 24 военнослужащих
Пресс-релизы
В России состоится первый Российский туристический форум «Путешествуй!»

Глава МИД Германии назвал санкции против Белоруссии «только началом»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рестрикции против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций. Об этом в четверг, 27 мая, заявил журналистам министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне.

Обмен сомнениями: как Лукашенко ответил на обвинения из-за посадки лайнера
Президент Белоруссии — о планах Романа Протасевича устроить мятеж в республике

«Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали. Ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций», — заявил Maac.

По словам дипломата, санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники.

Глава МИД ФРГ добавил, что Евросоюз также должен поддерживать контакт с Россией по теме Белоруссии.

«Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме», — заключил Маас.

Ранее в это день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики. Белорусский лидер отметил, что это инициативу нужно проработать с юридической точки зрения.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что новые санкции ЕС против Белоруссии, предварительно, могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны. Помимо этого, агентство указывает на то, что под санкции, вероятно, попадет и авиакомпания «Белавиа».

Отношения Белоруссии и Запада усложнились после президентских выборов, прошедших в республике в августе 2020 года и завершившихся победой Лукашенко. Тогда несогласные с результатами голосования вышли на улицы, а экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, инициировав создание в стране координационного совета по передаче власти, уехала в Литву.

В начале октября прошлого года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, затем Брюссель применил рестрикции в отношении Лукашенко и еще 14 чиновников. Второй пакет европейских рестрикций был введен 6 ноября, а 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Минска.

В феврале Евросоюз на 12 месяцев продлил санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Также 25 марта власти Эстонии, Литвы и Латвии запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко, которые якобы ответственны за подавление «продемократического движения» в республике.

В настоящее время ситуация осложнилась инцидентом, который произошел 23 мая в Минске, где была совершена экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после посадки лайнера.

Западные страны после произошедшего раскритиковали Минск. В частности, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021