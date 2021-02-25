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Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год

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Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 25 февраля, заявлении Совета ЕС.

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В санкционный список также включен белорусский лидер Александр Лукашенко и семь компаний.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов», — говорится в публикации.

18 февраля Лукашенко выразил уверенность в том, что Белоруссия и Россия, несмотря ни на какие санкции, могут справиться с подобными вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым.

В январе Лукашенко назвал бандитскими санкции Запада, под которые попали несколько промышленных предприятий Белоруссии. Также он поручил правительству страны выработать на введенные ограничения симметричный ответ.

В начале октября 2020 года ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, затем Брюссель применил рестрикции против Лукашенко и еще 14 чиновников.

17 декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против Минска. Ограничения ввели против управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с ними дело. Первые два пакета ЕС ввел 2 октября и 6 ноября.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

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