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Лукашенко выразил уверенность в способности Москвы и Минска противостоять санкциям

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Белоруссия и Россия, несмотря ни на какие санкции, могут справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым, считает президент республики Александр Лукашенко. Такое мнение он выразил в четверг, 18 февраля, на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

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«Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем всё просчитать и полностью себя обеспечить», — приводит его слова агентство Белта.

В январе Лукашенко назвал бандитскими санкции Запада, под которые попали несколько промышленных предприятий страны. Также Лукашенко поручил правительству выработать на указанные санкции симметричный ответ.

23 декабря 2020 года Госдепартамент США заявил о введении визовых ограничений в отношении 39 лиц, которых Вашингтон считает причастными «к подрыву демократии» в Белоруссии. Также санкции ввело управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США: объектами стали госслужащий и четыре ведомства страны.

Кроме этого 17 декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против Белоруссии. Ограничения ввели против управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с ними дело. Первые два пакета ЕС ввел 2 октября и 6 ноября.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор.

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