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Лукашенко назвал бандитскими санкции Запада против белорусских предприятий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бандитскими санкции Запада, под которые попали несколько промышленных предприятий страны. Такое заявление глава республики сделал 12 января в ходе встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

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Тем временем в Брюсселе готовят уже третий пакет мер против Минска

Также Лукашенко поручил правительству выработать на указанные санкции симметричный ответ, передает «БелТА».

10 января президент Белоруссии заявил, что целью санкций, которые Запад ввел против страны, является приближение к России.

23 декабря Госдепартамент США заявил о введении визовых ограничений в отношении 39 лиц, которых Вашингтон считает причастными «к подрыву демократии» в Белоруссии.

Также санкции ввело управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США: объектами стали госслужащий и четыре ведомства Белоруссии.

Кроме этого 17 декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против Белоруссии. Ограничения ввели против управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с ними дело. Первые два пакета ЕС ввел 2 октября и 6 ноября.

МИД республики пообещал ввести аналогичные меры, назвав американские ограничения «эмоциональными и не имеющими ничего общего с реальным положением дел».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор.

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