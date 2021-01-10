Лукашенко объяснил санкции США против Минска желанием подобраться к РФ

Целью санкций, которые Запад ввел против Белоруссии, является приближение к России. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Чтобы ближе подобраться к вам, поэтому имейте в виду — следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь», — отметил белорусский лидер в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на телеканале «Россия 1» в ответ на вопрос о цели «крестового похода» США.

23 декабря Госдепартамент США заявил о введении визовых ограничений в отношении 39 лиц, которых Вашингтон считает причастными «к подрыву демократии» в Белоруссии. Также санкции ввело управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США: объектами стали госслужащий и четыре ведомства Белоруссии.

Кроме того, 17 декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против Белоруссии. Ограничения ввели против управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с ними дело.

Первые два пакета ЕС ввел 2 октября и 6 ноября.

В ответ в МИД республики пообещал ввести аналогичные меры, назвав американские ограничения «эмоциональными и не имеющими ничего общего с реальным положением дел».

С 9 августа — дня президентских выборов — в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с итогами выборов. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. При этом страны ЕС и США отказались признавать его победу и выступили за передачу власти кандидату от оппозиции Светлане Тихановской. Сам Лукашенко отметил, что несильно переживает из-за непризнания своей легитимности на Западе.