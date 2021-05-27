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Лукашенко введет ответственность за призывы к санкциям против страны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики. Об этом 26 мая сообщает агентство «БелТА».

«Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

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Белорусский лидер отметил, что это предложение нужно проработать с юридической точки зрения. Он подчеркнул, что введение такой ответственности очень нужно Белоруссии.

В этот же день Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада Белоруссия будет реагировать жестко.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что новые санкции ЕС против Белоруссии, предварительно, могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны. Помимо этого агентство указывает на то, что под санкции, вероятно, попадет и авиакомпания «Белавиа».

Отношения Белоруссии и Запада усложнились после президентских выборов, прошедших в республике в августе 2020 года и завершившихся победой Лукашенко. Тогда же в Белоруссии вспыхнули акции протеста. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы, а экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, инициировав создание в стране координационного совета по передаче власти, уехала в Литву.

В начале октября прошлого года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, затем Брюссель применил рестрикции в отношении Лукашенко и еще 14 чиновников. Второй пакет европейских рестрикций был введен 6 ноября, а 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Минска. Ограничения ввели против управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с ними дело.

В феврале Евросоюз на 12 месяцев продлил санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. В санкционный список включены Лукашенко и семь компаний.

Также 25 марта власти Эстонии, Литвы и Латвии запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко, которые якобы ответственны за подавление «продемократического движения» в республике.

В настоящее время ситуация осложнилась инцидентом, который произошел 23 мая в Минске, где была совершена экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после посадки лайнера.

Западные страны после произошедшего раскритиковали Минск. В частности, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

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