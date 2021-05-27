В ЕС заявили о запуске процесса реализации санкций против Белоруссии

Евросоюз начал работу над введением новых санкций против Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом в четверг, 27 мая, заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Япония.

«Процесс реализации санкций запущен. Вопрос секторальных санкций проанализируют соответствующие структуры, сейчас слишком рано говорить о конкретном секторе», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, затронут ли ограничения калийную промышленность.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что новые санкции ЕС против Белоруссии, предварительно, могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны. Помимо этого, агентство указывает на то, что под санкции, вероятно, попадет и авиакомпания «Белавиа».

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что рестрикции против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций. По словам дипломата, меры должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 мая отметил, что поддержит введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики.

Отношения Белоруссии и Запада ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая лайнер лоукостера экстренно сел в Минске. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после посадки лайнера.

Западные страны раскритиковали Минск из-за инцидента. В частности, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС, а европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с посадкой самолета и последующим задержанием Протасевича внутренними делами Белоруссии.