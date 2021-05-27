Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Авто
Chery запатентовала в России обновленный кроссовер TXL
Общество
В правительстве поручили коммунальщикам готовиться к отопительному сезону
Мир
Генконсул указал на отсутствие данных о нарушениях судна «Амур» в Охотском море
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter за день на 9,5 млн рублей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 4 млн рублей за неудаление контента
Общество
Рособрнадзор допустил дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем
Общество
На Ставрополье задержаны готовившие теракт исламисты
Общество
Власти Петербурга уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
Мир
Латвия не стала ограничивать транзитные полеты для авиакомпаний Белоруссии
Сюжет:

В ЕС заявили о запуске процесса реализации санкций против Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз начал работу над введением новых санкций против Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом в четверг, 27 мая, заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Япония.

Обмен сомнениями: как Лукашенко ответил на обвинения из-за посадки лайнера
Президент Белоруссии — о планах Романа Протасевича устроить мятеж в республике

«Процесс реализации санкций запущен. Вопрос секторальных санкций проанализируют соответствующие структуры, сейчас слишком рано говорить о конкретном секторе», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, затронут ли ограничения калийную промышленность.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что новые санкции ЕС против Белоруссии, предварительно, могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны. Помимо этого, агентство указывает на то, что под санкции, вероятно, попадет и авиакомпания «Белавиа».

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что рестрикции против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций. По словам дипломата, меры должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 мая отметил, что поддержит введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики.

Отношения Белоруссии и Запада ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая лайнер лоукостера экстренно сел в Минске. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после посадки лайнера.

Западные страны раскритиковали Минск из-за инцидента. В частности, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС, а европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с посадкой самолета и последующим задержанием Протасевича внутренними делами Белоруссии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021