Рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France отменили

Рейс, осуществляемый французской авиакомпанией Air France, из Парижа в Москву, вновь отменен. Об этом свидетельствуют в четверг, 27 мая, данные на табло московского аэропорта Шереметьево.

Рейс AF1154 был запланирован на 15:00 по мск, однако в настоящий момент рядом с ним находится надпись «отменен».

При этом источник, который знаком с подготовкой рейса, рассказал «Интерфаксу», что авиакомпания вновь намеревалась выполнить его, минуя территорию Белоруссии.

Накануне Air France перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву, из-за того что российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

Этой ситуации предшествовало решение, которое было принято 24 мая саммитом Евросоюза. Он постановил запретить белорусским самолетам полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, всем базирующимся в ЕС авиаперевозчикам рекомендовано избегать перелетов через Белоруссию.

Решение было принято в связи с ситуацией, которая возникла 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой, которая 25 мая заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.