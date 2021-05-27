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Москва не дала разрешения Austrian Airlines лететь в РФ в обход Белоруссии

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Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву 27 мая по альтернативному маршруту, ведущему не через воздушное пространство Белоруссии.

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«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — рассказали ТАСС в австрийской авиакомпании.

В перевозчике уточнили, что, поскольку российская сторона не подтвердила альтернативный маршрут полета, Austrian Airlines была вынуждена отменить рейс из Вены в Москву на 27 мая.

Ранее в этот же день рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France был отменен в связи с отсутствием нового разрешения на заход на территорию России.

В понедельник, 24 мая, на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные перевозчики при этом отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусская компания «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее страны Запада резко осудили.

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