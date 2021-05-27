Москва не дала разрешения Austrian Airlines лететь в РФ в обход Белоруссии

Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву 27 мая по альтернативному маршруту, ведущему не через воздушное пространство Белоруссии.

«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — рассказали ТАСС в австрийской авиакомпании.

В перевозчике уточнили, что, поскольку российская сторона не подтвердила альтернативный маршрут полета, Austrian Airlines была вынуждена отменить рейс из Вены в Москву на 27 мая.

Ранее в этот же день рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France был отменен в связи с отсутствием нового разрешения на заход на территорию России.

В понедельник, 24 мая, на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные перевозчики при этом отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусская компания «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее страны Запада резко осудили.