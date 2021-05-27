Кравчук объявил о переносе переговоров по Донбассу из Минска

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в четверг, 27 мая, заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе. По его словам, для проведения переговоров будет найдено другое место.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

Очередная встреча политсоветников «нормандской четверки» состоялась 26 мая в режиме видеоконференции. До этого советники лидеров Германии, России, Украины и Франции общались по видеосвязи 19 апреля. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, данные переговоры не принесли никаких результатов.

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