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Швейцарское СМИ назвало предполагаемое место встречи Путина и Байдена

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Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом может пройти в женевском отеле InterContinental, написало 25 мая швейцарское издание Le Temps.

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По мнению экспертов, диалог в Швейцарии может создать почву для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном

По его предположению, в пользу отеля говорит его расположение рядом с офисами международных организаций, таких как офис ООН в Женеве и Международный центр конгрессов (CICG).

Тем не менее официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Издание также напомнило, что в 1985 году в InterContinental прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом.

26 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первых переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. При этом Песков отметил, что «умалять значение этой встречи тоже было бы неверно».

25 мая вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев накануне заявил, что оба лидера нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между странами.

В тот же день в Кремле объявили, что лидеры двух стран договорились встретиться в Женеве 16 июня. Президент США предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля.

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