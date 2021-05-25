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Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

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Президент России Владимир Путин принял решение провести встречу со своим американским коллегой Джо Байденом, их встреча пройдет в Женеве 16 июня.

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«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Кремля во вторник, 25 мая.

Отмечается, что лидеры в ходе встречи намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Кроме того, темами разговора президентов станут проблематика стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие стран в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Информацию о дате и месте встречи подтвердили в Белом доме.

Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

24 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждаться в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопросы, касающиеся стабильности, являются неотъемлемой частью переговоров России и США и будут обсуждаться на всех уровнях.

О том, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии, тогда же сообщало издание Tages-Anzeiger. Аналогичные данные о месте проведения переговоров приводил и журналист американской телекомпании NBC Джефф Беннетт.

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