Источники сообщили о возможном проведении встречи Путина и Байдена в Швейцарии

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что точное время и место встречи глав государств всё еще неизвестны, но, вероятно, саммит пройдет в ближайшие две недели в Женеве.

Такие же данные о месте проведения встречи приводит и журналист американской телекомпании NBC Джефф Беннетт.

«Женева, Швейцария является наиболее вероятным местом встречи Байдена и Путина, об этом NBC News сообщили четыре источника в [американкой] администрации», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что выбор конкретного места для переговоров является техническим решением, важен сам факт встречи. Также представитель Кремля рассказал, что вопросы, касающиеся стабильности, являются неотъемлемой частью переговоров России и США и будут обсуждаться на всех уровнях.

Песков добавил, что окончательное решение о встрече с Байденом Путин примет лично, после этого появится официальная информация.

Также 24 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.