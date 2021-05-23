Песков прокомментировал выбор места для переговоров Путина и Байдена

Выбор конкретного места для переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена является техническим решением, важен именно сам факт встречи. Такое мнение 23 мая высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля рассказал, что вопросы, касающиеся стабильности, являются неотъемлемой частью переговоров России и США и будут обсуждаться на всех уровнях.

«Выбор города — это, скорее, техническое решение. Главное факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того положения печального, в котором они находятся», — сказал Песков в интервью телеканала «Россия-1».

Песков добавил, что окончательное решение о встрече с Байденом Путин примел лично, после чего общественность будет проинформирована. Отмечается, что главе государства также доложили о переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что правительство занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что Москва не отказывается от диалога с американской стороной, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

Позднее он отмечал, что пока рано говорить о месте встречи Путина и Байдена, так как вопросы организации только прорабатываются. Он также поблагодарил страны, которые выразили готовность принять участие в организации саммита двух президентов.

При этом 18 мая стало известно, что саммит Путина и Байдена, с «наибольшей вероятностью», может состояться в Швейцарии. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах.