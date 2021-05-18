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Источники назвали Швейцарию возможным местом саммита Путина и Байдена

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Саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена с «наибольшей вероятностью» может состояться в Швейцарии. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

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По словам собеседников издания, основные условия встречи Путина и Байдена будут согласованы в ходе предстоящих переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.

Отмечается, что ключевыми темами переговоров должны стать стратегическая стабильность, а также прояснение конкретных намерений Вашингтона в отношении Москвы и позиции США по международным вопросам, затрагивающим российские интересы.

В материале отмечается, что окончательное решение Москвы по проведению саммита будет определено итогами переговоров Лаврова и Блинкена. В Кремле ожидают, что встреча двух лидеров может уменьшить напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Вместе с тем не исключается вариант, что США решат использовать саммит в целях публичных нравооучений.

Однако источники издания добавили, что в том случае, если саммит Путина и Байдена состоится, то он, вероятно, пройдет в Швейцарии, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Кремль отказался комментировать информацию о месте проведения саммита, отмечает издание.

Ранее, 12 мая, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о том, что правительство занимается изучением предложения Вашингтона о саммите президентов США и РФ. Он добавил, что Москва не отказывается от диалога с американской стороной, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

10 мая первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что встреча лидеров США и РФ требует хорошо проработанной повестки, что позволит ей закончиться конструктивом.

Согласно прогнозам экспертов, основными темами встречи послужат Украина, контроль над вооружениями и безопасность, киберпространство, а также дипломатический двусторонний кризис.

13 апреля в телефонном разговоре Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.

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