Вам повестка: РФ и США начали подготовку к саммиту лидеров

После переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в ночь с 19 на 20 мая в Рейкьявике должна быть запущена практическая работа над повесткой намечающегося в июне саммита Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ситуацией . По их словам, до этого момента вопрос встречи двух лидеров находился в подвешенном состоянии, поскольку было непонятно ее содержательное наполнение. Между тем, опрошенные «Известиями» эксперты отметили: комментарии и Москвы, и Вашингтона по итогам встречи в Исландии дают надежду на продолжение российско-американских контактов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 мая пояснил, что Владимир Путин примет решение о саммите с Джо Байденом после анализа переговоров в Рейкьявике .

Разгрести завалы

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике продолжалась около двух часов и, по общим оценкам, прошла в конструктивном ключе. Как сказал шеф российской дипломатии, «это был очень полезный разговор», чувствовалась нацеленность главы Госдепа и его команды «разгребать завалы» в двусторонних отношениях . Он отметил, что есть «понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы».

Прежде всего, стороны договорились начать диалог о стратегической стабильности, рассматривая все аспекты — ядерные, неядерные, наступательные и оборонительные . Примечательно, что готовность работать в этой сфере выражают в обеих столицах. Кроме того, отдельное внимание дипломаты уделили конфликтам.

Вам повестка Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают . Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная тройка в составе России, Китая, США, Пакистана, — пояснил Сергей Лавров.

Американская сторона также подтвердила, что на встрече обсуждались ситуация в Афганистане, ядерная программа Ирана и КНДР . Помимо этого, дипломаты затронули Сирию, положение на границе России и Украины и «поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном», сообщили в Госдепе.

Вам повестка Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Не обошлись переговоры и без обсуждения дипломатического кризиса в двусторонних отношениях, фактически парализовавшего или, как минимум, серьезно ограничившего работу дипмиссий РФ и США. По словам Сергей Лаврова, нынешнее положение дел никого не устраивает и у американских коллег «такое же ощущение» .

— Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам, — заверил глава МИД России.

Он добавил, что дипломаты доложат лидерам двух стран об итогах встречи и уже президенты «определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях».

Как говорится в сообщении Госдепа, Энтони Блинкен заверил Сергея Лаврова, что США стремятся «к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой», что могло бы пойти на пользу народам обеих стран .

На саммите сами

Между тем, как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией источники, переговоры в Рейкьявике фактически стали началом подготовки саммита Владимира Путина и Джо Байдена . По словам одного из собеседников, до 19-20 мая работа над практическим наполнением намечающейся в июне встречи фактически не велась, так как была непонятна содержательная повестка беседы президентов.

— Лавров и Блинкен наметили темы. Теперь команды в обеих странах займутся проработкой содержания. Поскольку до этого было только предложение Байдена поговорить , но без оформленной содержательной конкретики. Сейчас эта работа должна начаться, — сказал источник «Известий».

Оценку переговорам в Исландии 20 мая дал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сам факт разговора, названный Сергеем Лавровым конструктивным, событие, которое «заслуживает позитивной оценки». Официальный представитель Кремля отметил, что проблем в двусторонних отношениях скопилось много, но переговоры в Рейкьявике помогут для анализа, который сейчас проводится в Москве по вопросу встречи лидеров России и США.

Вам повестка Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Между тем, по мнению экспертов, пока, конечно, рано говорить о перспективах позитивных сдвигов в двусторонних контактах, однако после переговоров дипломатов контуры саммита стали прослеживаться четче . Хотя к американской стороне по-прежнему остается много вопросов, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

— Слишком много «выкрутасов» от американцев. Блинкен не преминул воспользоваться возможностью, постоянно делая оговорки: если вдруг что, то «американцы обязательно ответят» . И хотя он заявил, что Вашингтон готов к стабильным отношениям с Россией, после долгих лет и не без усилий самих демократов насаждения русофобии в Америке, демонизации Владимира Путина, обвинения России во всех проблемах, им будет очень сложно перейти к нормализации отношений, — сказал эксперт «Известиям».

Политолог отметил, что хотя на переговорах Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и были реально продемонстрированы благие намерения, какие за этим последуют действия от американцев — неизвестно.

И все же атмосфера первой встречи Сергея Лаврова с новым госсекретарем Энтони Блинкеном дает надежду на продолжение российско-американского диалога , считает глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Другое дело, что ко всем оценкам из Москвы и Вашингтона надо относиться с осторожностью. Ведь при Дональде Трампе переговоры с российскими коллегами тоже проходили «с шутками, улыбками и конструктивными оценками», однако на деле ни к каким позитивным сдвигам не привели.

— В Рейкьявике речь шла о том, что надо нормализовать отношения. А если так, то нужны дальнейшие переговоры. При Трампе тоже проходили встречи, но их беда была в том, что никакого импульса они не давали. Время шло, а о сказанных на них словах будто забывалось. Результатом нынешних переговоров могут быть несколько сценариев. Первый: встреча даст импульс и после нее начнется подготовка саммита Путина и Байдена. Второй: дальше заявлений о намерениях дело не пойдет, как это было при прежней администрации, — сказал Валерий Гарбузов «Известиям».

По его мнению, если саммит в июне все-таки состоится, то очень важно проработать его повестку, чтобы в итоге встреча не оказалась пустой.

— Многие считают, что даже если саммит будет, ждать от него ничего не стоит. Но тут нельзя торопиться с выводами. Встреча вполне может привести к каким-то новым поручениям. И тогда это могло бы стать началом какого-то продуктивного процесса , — добавил эксперт.

Вам повестка Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Фото: REUTERS/Saul Loeb

Ранее «Известия» писали о том, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в одной из европейских дипломатических столиц. Как заявили «Известиям» в МИД Австрии, Вена готова принять саммит и находится в постоянном контакте с обеими сторонами.

— Вена — один из европейских городов, который является предпочтительным местом для высокопоставленных политических встреч между участниками различных конфликтов . Одна из причин — нейтралитет Австрии, которая не входит в НАТО. Другая причина: Вена считает себя международным центром, являясь лишь одним из пяти городов по всему миру, в которых находится секретариат ООН. Самое главное в контексте американо-российского конфликта, что штаб-квартира ОБСЕ находится в Вене . Оглядываясь назад в историю, в 1961 году президент США Джон Кеннеди и советский генсек Никита Хрущев встретились в австрийской столице, чтобы обсудить берлинский вопрос и события на Кубе», — рассказал «Известиям» глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе Фонда им. Фридриха Эберта в Вене Райнхард Крумм.

В любом случае, как подчеркивают эксперты, место саммита не так важно, как его содержание. И над этим командам по обе стороны океана предстоит серьезно поработать.