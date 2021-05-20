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Эксперт заявил о надежде на продолжение диалога после встречи Лаврова и Блинкена

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Атмосфера первой встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном дает надежду на продолжение российско-американского диалога. Об этом в четверг, 20 мая, заявил «Известиям» глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

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По его словам, другое дело, что ко всем оценкам из Москвы и Вашингтона надо относиться с осторожностью, поскольку при предыдущем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе переговоры с российскими коллегами тоже проходили «с шутками, улыбками и конструктивными оценками», однако на деле ни к каким позитивным сдвигам не привели.

«Внешняя часть встречи Лаврова и Блинкена и их заявления говорят вроде бы о том, что есть надежда на продолжение разговора. Поскольку речь шла о том, что надо нормализовать отношения. А если так, то нужны дальнейшие контакты», — сказал Гарбузов.

По его мнению, беседу в Рейкьявике можно считать этапом подготовки к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако вопрос содержательного наполнения намечающихся переговоров президентов двух стран по-прежнему остается открытым. Эксперт отметил, что сейчас самое важное — подготовить повестку встречи лидеров, чтобы она в итоге не оказалась пустой.

Ранее в этот день глава российского МИДа после переговоров с американским госсекретарем шуткой ответил на вопрос о встрече президентов России и США:«Мы же не таможня, чтобы давать добро».

Встреча Лаврова и Блинкена состоялась в ночь на четверг, 20 мая, в исландском Рейкьявике. По итогам переговоров глава МИД РФ заявил, что Россия и США настроены на диалог.

В преддверии встречи российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при сегодняшних серьезных расхождениях. Лавров подчеркнул, что Россия готова«разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

Блинкен перед переговорами заявил, что Штаты не заинтересованы в конфликте с Россией. Также госсекретарь США заявил, что саммит лидеров стран может состояться в ближайшие недели.

Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с американцами, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

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