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Блинкен назвал вероятной встречу Байдена и Путина «в ближайшие недели»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал саммит российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена вероятным и добавил, что лидеры двух стран могут встретиться в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании RUV в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике.

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«Вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, и мы хотим поговорить об этом. Чтобы каждый человек понимал, о чем он хочет поговорить, при встрече. Но от имени Соединенных Штатов я могу вам сказать, что мы были бы счастливы иметь прочные и предсказуемые отношения с Россией», — сказал глава американской дипломатии.

В свою очередь Лавров после переговоров с Блинкеном ушел от ответа на вопрос по поводу саммита Путина и Байдена, передает ТАСС.

Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что правительство занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что Москва не отказывается от диалога с американской стороной, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

Позднее он отмечал, что пока рано говорить о месте встречи Путина и Байдена, так как вопросы организации только прорабатываются. Он также поблагодарил страны, которые выразили готовность принять участие в организации саммита двух президентов.

Вместе с этим 18 мая стало известно, что саммит Путина и Байдена, с «наибольшей вероятностью», может состояться в Швейцарии. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

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