Лавров шуткой ответил на вопрос о согласии РФ на встречу Путина и Байдена

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном шуткой ответил на вопрос о встрече президентов России и США. Журналисты поинтересовались у Лаврова, согласилась ли Москва на встречу президентов.

«Мы же не таможня, чтобы давать добро», — ответил журналистам глава российского МИДа.

Встреча Лаврова и Блинкена состоялась в ночь на четверг, 20 мая, в исландском Рейкьявике. По итогам переговоров глава МИД РФ заявил, что Россия и США настроены на диалог.

В преддверии встречи российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при сегодняшних серьезных расхождениях. Лавров подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

Блинкен перед переговорами заявил, что Штаты не заинтересованы в конфликте с Россией. Также госсекретарь США заявил, что саммит лидеров стран может состояться в ближайшие недели.

Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что правительство занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что Москва не отказывается от диалога с американской стороной, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

Позднее он отмечал, что пока рано говорить о месте встречи Путина и Байдена, так как вопросы организации только прорабатываются. Он также поблагодарил страны, которые выразили готовность принять участие в организации саммита двух президентов.

При этом 18 мая стало известно, что саммит Путина и Байдена, с «наибольшей вероятностью», может состояться в Швейцарии. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах.