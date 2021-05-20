Лавров заявил о готовности Москвы «разгребать завалы» предыдущей администрации США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Блинкеном в Рейкьявике в четверг, 20 мая, заявил, что Россия готова «разгребать завалы», оставшиеся в двусторонних отношениях от предыдущих американских администраций, в том числе и касающиеся работы дипломатических миссий.

«Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США, в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и российских в США», — цитирует главу МИД «РИА Новости».

Лавров подчеркнул, что без обеспечения нормальных условий для работы дипломатов будет фактически подорвано само значение дипломатии, которое, по его словам, «заключается в наведении и поддержании мостов и диалога».

Он также поблагодарил Блинкена за встречу и выразил надежду на продуктивный диалог.

Российско-американские отношения пошли на новый виток обострения после того, как 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. Под ограничения попали 32 юридических и физических лица из РФ. Как сообщили в администрации американского лидера Джо Байдена, ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в «других актах дезинформации и вмешательства».

Кроме этого, санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики. В тот же день стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

После этого посол США в России Джон Салливан был вызван в российский МИД. По итогам он заявил, что встреча прошла в профессиональном и уважительном ключе, а Штаты продолжат искать возможность для сотрудничества с Россией и выстраивания предсказуемых отношений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков порекомендовал главе американской дипмиссии поехать в Вашингтон для проведения консультаций. В настоящее время дипломат находится в Вашингтоне.

16 апреля Россия ввела ответные контрмеры. В частности, в российском МИДе объявили о высылке американских дипломатов, а также об ограничении практики задействования американским посольством краткосрочных поездок дипломатов по линии Госдепартамента: выдача виз сокращается до 10 человек в год на основе взаимности.