Блинкен заявил о незаинтересованности США и России в конфликте

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что конфликт между Соединенными Штатами и Россией не в интересах двух стран. Об этом он заявил в преддверии встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

«Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, что я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая мск и продолжалась почти два часа.

Перед началом переговоров российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при сегодняшних серьезных расхождениях.

Лавров подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

13 апреля в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит. Ряд стран уже выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что правительство занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что Москва не отказывается от диалога с американской стороной, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.