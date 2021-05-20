Встреча Лаврова и Блинкена продлилась почти два часа

Первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая, она продолжалась почти два часа, передает «РИА Новости».

Открывая переговоры российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при серьезных расхождениях.

Он подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.