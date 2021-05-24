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Лавров рассказал о вероятных темах саммита Путина и Байдена

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он добавил, что российский лидер готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

«Подготовка предложений к повестке дня — это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите», — отметил он в интервью aif.ru.

Дипломат добавил, что главным в данном вопросе станут принципы взаимного уважения и обоюдного интереса.

При этом, как указал Лавров, Москва готова к развитию сотрудничества с Вашингтоном и стремится к деэскалации отношений и решению скопившихся «раздражений» сторон, включая санкции, обвинения в адрес РФ и ряд заявлений Байдена.

«Всё это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами. Мы, со своей стороны, всегда выступали за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном», — сказал министр.

Он также выразил уверенность в преодолении разногласий между государствами.

Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

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