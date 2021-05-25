В Совфеде заявили о нацеленности Путина и Байдена на диалог

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между сторонами. Об этом 25 мая заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Понимая серьезность намерений Путина и Байдена, можно с уверенностью говорить, что ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к протокольным рукопожатиям под камеры. Это значит — оба нацелены на результат, даже если таковым будет просто восстановление диалоговых форматов между Россией и США. Это было бы весьма много по нынешним временам», — написал Косачев в Facebook.

Член Совфеда добавил, что среди тем будут рассмотрены перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Косачев уверен, что практически по каждому пункту есть шанс достичь договоренностей.

Ранее в этот день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет рада, если президенты России и США проведут личную встречу.

Предстоящую встречу Байдена и Путина также поприветствовал официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

Ранее во вторник в Кремле объявили, что Байден и Путин договорились встретиться в Женеве 16 июня.

Отмечается, что лидеры в ходе встречи намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Кроме того, темами разговора президентов станут проблематика стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие стран в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.