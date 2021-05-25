Меркель оценила решение Путина и Байдена о встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет рада, если президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут личную встречу. Об этом политик сказала 25 мая во время пресс-конференции.

«Я буду очень довольна, если такая встреча состоится. Такие встречи всегда были, даже в период холодной войны. У дипломатии есть только один шанс — если люди разговаривают друг с другом», — сказала Меркель во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Также Меркель добавила, что в ходе саммита призвала страны Евросоюза к диалогу с Россией. Канцлер Германии добавила, что Берлин продолжил обсуждать с Вашингтоном газопровод «Северный поток – 2», при этом немецкая сторона, как подчеркнула Меркель, всегда была против санкций.

Предстоящую встречу Байдена и Путина также поприветствовал официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

«Швейцария приветствует объявление Соединенных Штатов Америки и России о том, что встреча между президентом Джо Байденом и президентом Владимиром Путиным пройдет в Швейцарии 16 июня», — цитирует слова Эльчингера ТАСС.

Ранее во вторник в Кремле объявили, что Байден и Путин договорились встретиться в Женеве 16 июня.

Отмечается, что лидеры в ходе встречи намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Кроме того, темами разговора президентов станут проблематика стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие стран в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.

24 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждаться в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.