Международная организация гражданской авиации (ICAO) возглавит расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом сообщил во вторник, 25 мая, представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Кеерсмакер «РИА Новости».

Кроме того, он рассказал, что на данный момент в организации совместно с государствами-членами Евросоюза работают над исполнением решений о закрытии воздушного пространства для белорусских авиакомпаний и других решений Евросовета, которые были приняты по итогам саммита в Брюсселе 24 мая.

Ранее, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, приземлился в белорусском аэропорту в Минске после сообщения о взрывном устройстве. Информация о минировании не подтвердилась.

В тот же день в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовала борту приземлиться «в целях безопасности». Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, вместе с ним была россиянка София Сапега. После посадки самолета их задержали.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить инцидент с самолетом 26 мая на встрече министров в Лиссабоне.

Франция, Эстония и Ирландия обсудят ситуацию с самолетом в Совете Безопасности ООН 26 мая.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) — межправительственное учреждение ООН, которое обеспечивает международные стандарты и правила безопасности, регулярности и экономической эффективности международных воздушных сообщений.