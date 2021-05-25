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Главы МИД стран ЕС обсудят инцидент с самолетом Ryanair 26 мая
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Главы МИД стран ЕС обсудят инцидент с самолетом Ryanair 26 мая

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Главы МИД стран Евросоюза обсудят 26 мая инцидент с самолетом компании Ryanair. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил во вторник, 25 мая.

«Нам придется поговорить об этом (инциденте с самолетом. — Ред.) завтра на встрече министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне», — цитирует главу ведомства RT.

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Ранее в этот же день сообщалось, что Белоруссия пригласила представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства авиационной безопасности (ЕSAO) и авиавластей Евросоюза и США для расследования инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, сообщается на сайте aif.ru.

24 мая Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с этими ведомствами в рамках расследования обстоятельств происшествия, пишет REGNUM. Однако в тот же день в Европе приняли политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности». Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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