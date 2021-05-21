В мечеть в Иерусалиме вторглись израильские военные и полиция

В мечеть Купол Скалы в Иерусалиме вторглись израильские военные и полиция, сообщает в пятницу, 21 мая, корреспондент «Известий» с места событий.

Он отмечает, что представители военных подразделений Израиля обстреливают палестинцев. Несколько человек ранены.

В настоящее время полиция в Израиле использует шумовые гранаты и слезоточивый газ для того, чтобы разогнать людей перед мечетью.

Накануне израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона приветствует режим прекращения огня между странами.

При этом 21 мая пресс-служба армии обороны Израиля заявила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа, которым подверглась южная часть Израиля. Отмечается, что они были проведены за несколько минут до начала перемирия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о разрушенных Израилем в ходе противостояния с боевиками из сектора Газа километрах тоннелей, бункерах и командных пунктов движения ХАМАС.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.