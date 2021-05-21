Россия поприветствовала прекращение огня между Израилем и Палестиной

Россия приветствует режим прекращения огня между Израилем и Палестиной в зоне конфликта. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в два часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий. Проводились интенсивные контакты, в том числе на высшем уровне», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что в результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитие, которое уже унесло жизни 230 жителей Палестины, среди которых было 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля.

Помимо этого, официальный представитель российского МИДа особо отметила посредническую миссию руководства Египта, а также важный вклад ООН в прекращение конфликта, в том числе спецкоординатора ООН по Ближнему Востоку Тора Веннесланда.

Кроме того, Захарова сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров находится на связи с ключевыми региональными партнерами, а для кризисного урегулирования был задействован ближневосточный «квартет» международных посредников.

Также она указала на то, что перемирие между сторонами конфликта — это важный, но недостаточный шаг, необходимы условия для запуска прямых переговоров, чтобы избежать «дальнейшего витка насилия».

«Российское предложение провести на территории нашей страны прямые переговоры между руководством Израиля и Палестины без предварительных условий остается в силе. Палестинцы неоднократно заявляли о своей принципиальной готовности к такому контакту, израильтяне до сих пор не определились, судя по всему, Западный Иерусалим пока к прямому диалогу с Палестинской национальной администрацией не готов», — добавила она.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

19 мая президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.